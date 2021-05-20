В Лодейном Поле и Лесколово началось строительство домов для переселения граждан

700 жителей Лодейного Поля, поселка Осельки, деревни Лесколово и станции Пери, которые проживают в аварийных домах получат ключи от новых благоустроенных квартир уже в следующем году.

«По проекту в домах предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, территория будет полностью благоустроена: во внутренних дворах разместятся детские и спортивные площадки, места для отдыха и парковки, в том числе для маломобильных групп населения», —прокомментировал председатель областного комитета по строительству Константин Панкратьев.

Всего в рамках региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году начинается строительство 8 жилых домов площадью более 50 тысяч квадратных метров в Сясьстрое, Луге, Подпорожье, Тихвине, Ивангороде, поселке Янега Лодейнопольского района, деревне Лесколово Всеволожского района и Лодейном поле.

Вам будет интересно Ленобласть направит миллиард рублей на расселение аварийного жилья Ленобласть направит миллиард рублей для расселения 1 100 жителей региона из аварийного жилья до 2023 года. Это бюджет только одной... 16.02.2021 357

Отметим, что ранее расселение из аварийных домов в регионе шло по пути покупки квартир на вторичном рынке. Первый дом ЛеноблАИЖК начал строить по программе расселения в Ополье Кингисеппского района в прошлом году, уже в 15 мае строители должны выйти на итоговую проверку. Также строительство новых домов идет в Дружной Горке, Подпорожье, Волосово, Гатчине, Ефимовском. Всего же на программу по расселению аварийного жилья выделен миллиард рублей. В 2021 регион должен переселить 1710 человек из 30,8 тысяч кв.м аварийного жилья.

Как уже ранее писал ivbg.ru, специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения. На новую программу 2019-2024 годов уже предусмотрено финансирование свыше 11 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, новая программа расселения аварийного жилья начнется в первую очередь с районов, администрация которых ведет активную работу в данном направлении.

Рейтинг муниципальных образований по исполнению региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» опубликован на сайте комитета по строительству Ленобласти. Всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь.