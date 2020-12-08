Уже до конца 2021 года 1700 жителей 47 региона получат 652 новые квартиры.

Шесть домов уже возводятся в Волосово, Подпорожья, Гатчины, поселка Ефимовский Бокситогорского района, деревни Ополье Кингисеппского района и поселка Дружная Горка Гатчинского района. Все они находятся в разной степени готовности. В четырех- и пятиэтажных домах запланированы однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

Строительство домов идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Как уже ранее писал ivbg.ru, специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения. Новая программа расселения аварийного жилья начнется в первую очередь с районов, администрация которых ведет активную работу в данном направлении.

Рейтинг муниципальных образований по исполнению региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» опубликован на сайте комитета по строительству Ленобласти. Всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь. До 1 сентября 2025 года в Ленобласти будет построено 50 новых домов, расселено 237 тысяч квадратных метров аварийного жилья, где проживает 15,6 тысяч человек. Общий объем финансирования программы составляет 14,8 млрд рублей.