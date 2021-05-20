Минюст предложил автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД

Министерство юстиции предложило автоматически списывать со счетов россиян штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами видеонаблюдения.

По словам замглавы ведомства Евгения Забарчука, взыскание штрафов, связанных с дорожным движением, составляет значительную часть часть исполнительных производств. Пристав производит взыскание, направляя запросы в банки.

Теперь предлагается перейти к электронному механизму.

«Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет денежных средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения», —уточнил чиновник.

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