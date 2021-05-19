Российских водителей предупредили о «летних» штрафах в размере 500 тысяч рублей

Главный юрисконсульт компании «Правокард» Анна Куклева рассказала о самых крупных штрафах, которые грозят российским автомобилистам в летний сезон.

Водителям напомнили, что отправляясь на отдых на природу, необходимо соблюдать законодательство об особо охраняемых территориях. При заезде в запрещенную зону грозит штраф от полутора до пяти тысяч рублей для физлиц. А вот для юридических лиц уже от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

— Обычно у проезда к природоохранным зонам есть ограждения или специальные обозначения, но даже если таковые будут отсутствовать, от ответственности за въезд на территорию это не убережет, − рассказала юрист порталу Autonews.

Автомобилисты могут проверить статус территории на публичной кадастровой карте.

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Штраф могут выписать за передвижение на машине по водоохранной зоне по любым неасфальтированным дорогам. Сумма наказания составляет 4,5 тысячи рублей для физических лиц, до 12 тысяч для должностных, для юридических лиц – до 400 тысяч.