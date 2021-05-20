Депутат Сергей Яхнюк и глава Сосновоборского округа Михаил Воронков рассказали о своей работе

В ходе пресс-конференции депутат Государственной Думы член фракции «Единая Россия» Сергей Яхнюк и глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков рассказали о развитии города, взаимодействии органов власти и ответили на вопросы журналистов.

Сергей Яхнюк рассказал, что в Государственной думе ведется насыщенная работа: не только законотворческая деятельность, но и взаимодействие с отраслевыми комитетами, исполнительной властью и муниципальными образованиями.

«Кроме этого, поддерживаю прямую связь с той территорией, которую представляю в Госдуме: лично встречаюсь с жителями Ленинградской области, принимаю участие в мероприятиях», – рассказал Сергей Яхнюк

За время деятельности на посту депутата нижней палаты парламента Сергей Яхнюк поучаствовал в разработке 30 законопроектов, а также сам разработал три проекта. Это: проект по защите физлиц, собирающих совместные деньги на развитие ТСЖ, садоводств, ДНП в случае банкротства банка; проект по племенному животноводству; проект об обязательной постановке на кадастровый учет всех земель.

Также Сергей Яхнюк реализует программу «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой в селах создаются новые Дома культуры, ФАПы, объекты газификации и водоснабжения, а местные жители улучшают жилищные условия с помощью «сельской» ипотеки под минимальную процентную ставку.

По мнению депутата, Сосновый Бор – пример общения представителей органов власти с населением для всей Ленинградской области.

«Это чувствуется во время личных приемов граждан», – отметил Сергей Яхнюк

Отвечая на вопрос журналиста о том, не стал ли он за время работы в Госдуме «москвичом», Сергей Яхнюк ответил отрицательно.

«Нам нужно развивать города Ленинградской области таким образом, чтобы у молодежи не было желания никуда уезжать», – подчеркнул Сергей Яхнюк

Михаил Воронков отметил налаженный диалог местной власти с Сергеем Яхнюком, благодаря которому многие вопросы оперативно решаются по телефонному звонку.

«Ленинградская область – сельскохозяйственный регион, где большие агропромышленные предприятия соседствуют с малыми фермерскими хозяйствами», – заявил Михаил Воронков

Учитывая, что Сергей Яхнюк является членом Комитета по аграрным вопросам, профильные вопросы решаются напрямую.