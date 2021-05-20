Количество просмотров трансляций первого дня марафона «Новое Знание» превысило 5 млн

В день открытия марафона «Новое Знание» перед участниками выступили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер.

Мероприятие проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Уже в первый день онлайн-трансляция набрала более 5 млн просмотров. Также в марафоне приняли участие директор по маркетингу «Яндекс» Андрей Себрант, кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов и дизайнер Артемий Лебедев.

В рамках мероприятия каждый город представляет направление просветительской деятельности, среди которых история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В качестве участников на «Новое Знание» зарегистрировались более 3000 человек.

Марафон является отправной точкой для перезапуска общества «Знание» как современной высокотехнологичной платформы федерального значения. Идею о создания современной и технологичной платформы знаний 26 марта выразил на заседании совета АНО «Россия — страна возможностей» с участием президента победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль.