Илон Маск анонсировал появление в России завода Tesla

Генеральный директор Tesla Motors Илон Маск рассказал о планах на строительство в России завода по производству электромобилей.

Всемирно известный американский предприниматель и инженер во время видеообращения на форуме Новое знание, проходившего в столице, пообещал построить на территории России завод по выпуску экологичных автомобилей компании Tesla.

– Думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе, – сообщил миллиардер, передает издание Inforeactor.ru.

Также Илон Маск заявил, что намерен расширить географию поставки электромобилей, отмечая при этом страны СНГ и Казахстан.