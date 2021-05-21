Илон Маск анонсировал появление в России завода Tesla

Генеральный директор Tesla Motors Илон Маск рассказал о планах на строительство в России завода по производству электромобилей.
Всемирно известный американский предприниматель и инженер во время видеообращения на форуме Новое знание, проходившего в столице, пообещал построить на территории России завод по выпуску экологичных автомобилей компании Tesla.
– Думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе, – сообщил миллиардер, передает издание Inforeactor.ru.
Также Илон Маск заявил, что намерен расширить географию поставки электромобилей, отмечая при этом страны СНГ и Казахстан.
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20.05.2021 148