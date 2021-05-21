В Ленобласти действует горячая линия «Антиконтрафакт»

Жители и организации Ленинградской области могут сообщить о подозрительных товарах на прилавках в магазинах по круглосуточной горячей линии «Антиконтрафакт» по номеру 8 800 333-51-12.

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По этому же номеру телефона можно сообщить о нарушении интеллектуальной собственности и авторских прав. Все обращения будут оперативно перенаправляться в профильные министерства и ведомства для решения вопроса.

Также можно обратиться на сайт горячей линии: https://www.88003335112.ru.