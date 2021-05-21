«Динамо-ЛО» подписало чемпиона Европы из Сербии

Серб Марко Ивович подписал контракт с волейбольным клубом «Динамо-ЛО», перейдя в команду после трех сезонов в «Локомотиве» из Новосибирска.

Марко Ивович родился в городе Лиг 22 декабря 1990 года. Карьеру начал в клубе «Войводина» из Нови-Сада, в составе которого выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата Сербии, а также Кубок Сербии.

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В активе спортсмена серебряные медали чемпионата Франции, золото чемпионата Польши, Кубок ЕКВ, звание чемпиона России в составе «Локомотива», победа Мировой лиге в 2016 году и чемпионство Европы в 2019 году.