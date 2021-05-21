В деревне Пижма Гатчинского района строят новое гнездо для аистов. Прежнее гнездо, которое птицы строили около 20 лет, было сломано непогодой.

Гнездо снес с тополя, расположенного на частном участке, сильный ветер во время шторма 19 мая. После ливня аист вернулся в Пижму один, без подруги.

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