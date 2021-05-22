С начала сезона рыбаки Петербурга и Ленобласти выловили более 1 700 тонн корюшки

В Петербурге и Ленобласти подходит к завершению сезон корюшки, а рыболовецкие хозяйства подводить промежуточные итоги.

В этом году к вылову в Финском заливе было рекомендовано 677 тонн корюшки, в Ладожском озере — 1 179. По итогу на 15 мая, общий вылов рыбодобывающих организаций составил 1 705,9 тонны, сообщил “Невским новостям” замруководителя Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Семен Русанов.

Норму в Ладожском озере пока еще не выполнили, но время еще есть. Как и у горожан возможность насладиться этим лакомством.

Ранее транспортная полиция пресекла два факта незаконной добычи корюшки в акватории реки Волхов Ленобласти. Возбуждены уголовные дела.