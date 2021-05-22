Стало известно, когда Петербург украсят символикой Евро-2020

Семь районов Петербурга начнут украшать символикой предстоящего Евро-2020 с 1 июня.

В частности, символика Евро-2020 появится в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Приморском, Петродворцовом и Центральном районах, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на комитет по печати и взаимодействию со СМИ. Монтаж запланирован с 1 июня по 7 июня, готовность — 8 июня.

Напомним Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Петербург примет шесть матчей. В связи с этим в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти вводятся особые меры безопасности. В частности, будет запрещена продажа оружия и патронов.