В Петербурге и Ленобласти на время Евро-2020 запретят продажу оружия и патронов

В связи с проведением чемпионата Европы по футболу в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти вводятся особые меры безопасности. Путин подписал соответствующий указ.

В частности, со 2 июня по 12 июля будет запрещена продажа оружия и патронов, перевозка огнестрельного и пневматического оружия. Также временно прекратят работу тиры.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Петербург примет шесть матчей.

Напомним, в “красной зоне” Ленобласти запретили общественные мероприятия. Речь идет о Выборгском, Гатчинском, Киришском Тихвинском и Сланцевском районах.