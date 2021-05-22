Александр Дрозденко принял участие в акции «Всероссийский день посадки леса»

Сегодня, 22 мая, по всей России проходит «Всероссийский день посадки леса», в том числе и в Ленобласти. Акция уже проходит в 11 раз.

В акции приняли участие около 1,5 тысяч человек. Новые деревья появились во всех 19 лесничествах Ленобласти, а это 100 саженцев дуба, 174,3 тысячи саженцев сосны и ели.

Александр Дрозденко в этом году сажал лес в Кировском лесничестве. У поселка Келколово на месте бывшего карьера по добыче песка активисты высадили почти 9 тысяч сеянцев сосны.

Фото: ЛенТВ24

Отметим, что Ленобласть в пятерке лучших в России по лесовосстановлению. Общая площадь лесовосстановления в 2020 году в регионе составила 19,1 тысяч га. Также в 2021 году на территории произойдет усиление лесного надзора.