«Чёрные копатели» разрыли братскую могилу в Приозерском районе

Братская могила была обнаружена в лесном массиве около деревни Ольховка в Приозерском районе Ленобласти.

Останки обнаружила местная жительница, которая увидела нечто похожее на разрытые могилы, а затем и человеческие кости. Женщина обратилась в полицию.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили недавно выкопанные траншеи, рядом с которыми были разбросаны металлические каски, гильзы, фрагменты ремней, а также кости и фрагменты черепа. Часть останков была направлена в морг для изучения, сообщает 78.ru. Следователи организовали проверку.

Женщина, которая нашла останки, предполагает, что траншеи предварительно отыскали «черные копатели». Также на месте были замечены члены поискового отряда «Доблесть». В организации уже начали внутреннюю проверку.

В начале месяца в Ленобласти захоронили останки 1386 военнослужащих Красной армии. Поисковикам удалось полностью установить имена 33 погибших. Еще семь имен восстановлены частично.