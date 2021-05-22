Стало известно, в каких районах Петербурга чаще всего происходят убийства

С начала 2021 года в Петербурге было совершено 46 убийств, сообщают “Невские новости” со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Больше всего убийств произошло в Колпино и Курортном районе Петербурга — там было совершено по пять подобных инцидентов. По четыре убийства произошло в Выборгском и Невском районах, по три — в Кировском, Красногвардейском, Московском и Приморском районах.

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По два смертельных инцидента произошло в Адмиралтейском, Василеостровском, Калининском, Красносельском, Фрунзенском, Центральном районах и Пушкине, по одному — в Петроградском и Петродворцовом районах. В Кронштадте не произошло ни одного подобного случая с начала года.