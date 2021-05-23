Употребление любых объемов алкоголя сокращает объем мозга — ученые

Специалисты не нашли подтверждений тому, что вино, в отличие от пива или других спиртных напитков, полезно для здоровья.

Ученые Оксфордского университета провели новое масштабное исследование и установили, что для мозга не существует безопасного количества алкоголя и даже умеренное употребление спиртных напитков оказывает на него негативное влияние. Было выявлено, что чем больше человек пьет, тем меньше размер его мозга, сообщает The Guardian.

Осуществляя исследование, специалисты опирались на материалы Британского биобанка — обширную базу данных, определяющих экологические и генетические факторы развития заболеваний. Исследователи проанализировали данные 25 378 человек, изучив их возраст, пол, образование, размер мозга, разультаты МРТ, данные о посещениях медучреждений, тесты на память, а также потребление алкоголя.

Выяснилось, что более высокий объем потребления алкоголя связан с более низкой плотностью серого вещества и уменьшением его объема на 0,8%, тогда как влияние курения или ожирения на объем мозга в 4 раза меньше. Также отмечались негативные ассоциации между потреблением алкоголя и целостностью белого вещества, которое усиливается при высоком индексе массы тела и высоком кровяном давлении.

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Ученые не нашли доказательств тому, что умеренное употребление вина, в отличие от пива и крепких напитков, может быть полезно, для мозга оказался губителен любой алкоголь.