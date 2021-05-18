Продажу алкоголя хотят ограничить на Евро-2020 в Петербурге

Предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции в стеклянной таре, за исключением услуг в общественном питании, на территории, прилегающей к стадиону на Крестовском острове за один день до начала матчей и непосредственно в дни их проведения.

Так, на территориях, прилегающих к зоне болельщиков на Конюшенной площади и Тематического парка футбола возле «Юбилейного» запрет предлагается ввести с 11 июня по 11 июля. А на территории, прилегающей к зоне публичного просмотра матчей на Дворцовой площади – с 1 июля по 11 июля 2021 года.

По мнению председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макарова, законопроект направлен на обеспечение безопасности болельщиков и местных жителей.