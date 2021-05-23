Стало известно, когда солнышко вернется в Санкт-Петербург

Автор: Александр Селиванов
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По прогнозам синоптиков, рабочие дни встретят горожан небольшими осадками.

По информации издания Невские Новости, в предстоящие пять дней в Санкт-Петербурге ожидается скверная погода.

Под влиянием нескольких циклонов в город придут дожди.

Улучшение погоды и потепление ожидается только с пятницы и на выходных.

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13.05.2021 421
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