Стало известно, когда солнышко вернется в Санкт-Петербург

По прогнозам синоптиков, рабочие дни встретят горожан небольшими осадками.
По информации издания Невские Новости, в предстоящие пять дней в Санкт-Петербурге ожидается скверная погода.
Под влиянием нескольких циклонов в город придут дожди.
Улучшение погоды и потепление ожидается только с пятницы и на выходных.
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13.05.2021 421