Депутат Сергей Петров высказался о газификации Ленобласти

Газификация регионов России — одно из наиболее масштабных и социально значимых государственных задач.

По словам депутата Госдумы России Сергея Петрова, каждое домовладение в Ленинградской области должно быть газифицировано.

Отмечается, что в Ленобласти планируется газифицировать 412 населенных пунктов в 16 районах области.

По итогам реализации этой пятилетней программы будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация региона.