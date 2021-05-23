Депутат Сергей Петров высказался о газификации Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
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Газификация регионов России — одно из наиболее масштабных и социально значимых государственных задач.

По словам депутата Госдумы России Сергея Петрова, каждое домовладение в Ленинградской области должно быть газифицировано.

Отмечается, что в Ленобласти планируется газифицировать 412 населенных пунктов в 16 районах области.

По итогам реализации этой пятилетней программы будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация региона.

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21.05.2021 116
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