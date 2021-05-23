Электронное голосование пройдет по технологии блокчейн — Вячеслав Сатеев

Данная технология исключает попытки влияния на выборы в России.

По словам руководителя IT-проектов от партии Единая Россия Вячеслава Сатеева, с помощью технологии блокчейн реализован запрос на организацию электронного наблюдения за ходом предварительного голосования.

Отмечается, что сразу после завершения процедуры блокчейн будет опубликован и доступен всем избирателям. Каждый избиратель будет иметь уникальный ключ безопасности, которые генерируется на его персональном компьютере и доступен только пользователю.

— Чтобы предотвратить возможное вмешательство мы работаем с ведущими IT-экспертами. Это позволит нам провести самое защищенное, самое легитимное и самое открытое голосование, — сказал руководитель IT-проектов Единой России.