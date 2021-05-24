Ежегодный субботник прошел на Канонерском острове

Организаторы поблагодарили присоединившихся к акции местных жителей.
Источник: t.me/PiterskayaBulka
Источник: t.me/PiterskayaBulka
Источник: t.me/PiterskayaBulka
Источник: t.me/PiterskayaBulka
Источник: t.me/PiterskayaBulka
Источник: t.me/PiterskayaBulka
По информации телеграм-канала Питерская Булка, на Канонерском острове прошел ежегодный субботник.
Отходов было так много, что не хватило мусорных пакетов. Проблема была решена новой партией пакетов.
В общей сложности было вывезено мусора на две 2,5 газели. После работы активистов накормили.
Вам будет интересно
Волонтеры ООО «Транснефть – Балтика» в рамках празднования Дня Победы приняли участие в мероприятиях по благоустройству воинских захоронений и мемориалов...
12.05.2021 344