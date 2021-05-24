Ежегодный субботник прошел на Канонерском острове

Организаторы поблагодарили присоединившихся к акции местных жителей.

Источник: t.me/PiterskayaBulka Источник: t.me/PiterskayaBulka Источник: t.me/PiterskayaBulka Источник: t.me/PiterskayaBulka Источник: t.me/PiterskayaBulka Источник: t.me/PiterskayaBulka

По информации телеграм-канала Питерская Булка, на Канонерском острове прошел ежегодный субботник.

Отходов было так много, что не хватило мусорных пакетов. Проблема была решена новой партией пакетов.

В общей сложности было вывезено мусора на две 2,5 газели. После работы активистов накормили.