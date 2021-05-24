«Лучшие муниципальные практики» выберут в Ленобласти до конца июня

Ленобласть участвует во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», для распространения своего опыта по всем регионам РФ

Как отметили в правительстве Ленобласти, региональный этап всероссийского конкурса продлен на месяц. Лучшие проекты выбирают в пяти номинациях: эффективная обратная связь с жителями, экономическая и финансовая политика, обеспечение комфортной среды и развитие ЖКХ, укрепление межнационального мира и согласия, внедрение цифровых технологий и платформенных решений «умный город».

Подробная информация об участии и нормативные документы размещены на сайте. Заявки принимаются до 30 июня 2021 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

Победитель Всероссийского этапа получит не только дипломы Правительства России, но и дополнительное финансирование из федерального бюджета в виде премий. Муниципалы Ленобласти уже становились победителями федерального этапа конкурса, так Киришское городское поселение стало лучшим в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», а Винницкое сельское поселение Подпорожского района заняло третье место на конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».