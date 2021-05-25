«Открыто»: куда отправиться в отпуск летом 2021 года и что для этого нужно

Ситуация в мире начинает стабилизироваться и некоторые страны открывают границы для туристов. ivbg.ru рассказывает, куда можно съездить за рубеж летом 2021 года, что для этого нужно и приводит примерные цены на туры.

Греция

Греция самая первая из стран Шенгенской зоны предоставила доступ на свою территорию жителям России и начала выдавать визы. Документы на въезд выдаются с греческом визовом центре в стандартном режиме. Для того, чтобы попасть на территорию Греции требуется заполнить протокол прибытия и выезда Passenger Locator Form на сайте travel.gov.gr. Это нужно для того, чтобы получить на почту письмо с кодом, который потребуют предъявить на границе. Также необходимо «на руках» иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в страну, справку о наличии антител, полученную за 24 часа до вылета, либо сертификат о вакцинации Sputnik V.

В Греции карантин соблюдать не требуется. Места общепита доступны для туристов до 23:00. Отметим, что за одним столом могут находиться не более шести человек.

Согласно данным Tutu.ru, минимальная стоимость туров в Грецию из Санкт-Петербурга на двоих от 7 до 12 ночей составляет: в июне — от 67 тыс. рублей, в июле — от 70 500 рублей, а в августе цены пока не установлены. В стоимость тура входит: перелет (с топливным сбором), проживание, трансфер, медицинская страховка и выбранное питание.

Кипр

Для того, чтобы посетить Кипр туристам из России, необходимо иметь при себе два отрицательных ПЦР-тестов: первый сделать за 72 часа до вылета, а следующий прямо в аэропорту после прибытия на место назначения. Детям до 12 лет тесты не требуются. Если человек прошел вакцинацию, то тесты можно не делать. Копию сертификата о вакцинировании нужно загрузить на английском языке на CyprusFlightPass. На нем также всем следует заполнить специальную форму. При отсутствии подобной формы есть вероятность не попасть на борт самолета, а по прилету получить штраф в 300 евро.

Стоит отметить, что некоторые авиакомпании имеют свои условия для перевозки пассажиров и требуют отрицательные показатели ПЦР-тестов. Этот момент лучше уточнить заранее. Про-виза оформляется в онлайн-режиме на сайте консульства.

Что касается соблюдения карантинных мер, то на острове придется в общественных местах на открытом воздухе и в помещениях носить защитную маску. Ограничения не действуют только на пляжи и бассейны. С ночными прогулками тоже придется попрощаться: с 00:00 до 05:00 все передвижения по Кипру запрещены абсолютно для всех.

На сайте Tutu.ru минимальная стоимость туров на Кипр из Санкт-Петербурга на двоих от 7 до 12 ночей составляет: в июне — от 73 600 рублей, в июле — от 71 000 рублей, а в августе — от 81 500. В стоимость тура входит: перелет (с топливным сбором), проживание, трансфер, медицинская страховка и выбранное питание.

Мальдивы

Обычно в летний период Мальдивы в качестве места для отдыха выбирают нечасто. Это связано с тем, что летом на Мальдивских островах идет сезон тропических ливней. Но, учитывая, что жара там стоит круглый год, а дожди довольно быстро стихают, то можно рассматривать как вариант.

Чтобы посетить Мальдивы этим летом нужен отрицательный ПЦР-тест на английском языке, который сделан не менее чем за 96 часов до вылета. Дети до года в тесте не нуждаются. Также за 24 часа нужно заполнить специальный документ на сайте, получить там личный QR-код, который запрашивают на границе. Подобную процедуру необходимо провести при возвращении.

Стоит быть готовыми к тому, что на паспортном контроле одному из сотрудников покажется, что у вас имеются признаки ОРВИ. В этом случае придется делать делать тест на месте за 100 долларов. До получения результатов человека оправляют в отель на карантин. Виза для путешествия до 30 дней не нужна.

Находясь на Мальдивских островах следует соблюдать социальную дистанцию. Спа-центры и места общепита имеют право ограничивать число посетителей. Решить эту проблему можно забронировав места заблаговременно. Отметим, что в районе Большого Мале с 6 мая ввели комендантский час с 21:00 до 04:00.

Самые бюджетные туры на Мальдивы из Санкт-Петербурга на двоих от 7 до 12 ночей в соответствии с данными Tutu.ru: в июне — нет доступных вариантов, в июле — от 201 500 рублей, а в августе — от 186 200 рублей. В стоимость тура входит: перелет (с топливным сбором), проживание, трансфер, медицинская страховка и выбранное питание.

ОАЭ

Доступ в Арабские Эмираты открыт для российских туристов с сентября 2020 года. Этим летом туда тоже можно слетать, но стоит учитывать, что в это время года в ОАЭ температура достигает +45 градусов.

Чтобы попасть на территорию государства, необходимо за 72 часа до вылета сдать ПЦР-тест с результатом на английском языке, заполнить специальную форму на сайте, а также скачать на телефон приложение COVID19 — DXB Smart App. После прилета требуется сдать еще один тест — бесплатный. Результаты должны появиться в приложении в течение 12 часов, иногда ожидание длится до 48 часов. Во время ожидания гостей «сажают» в гостинице на карантин.

В арабских Эмиратах ограничения до сих пор в силе. Ношение защитной маски обязательно. За нарушение полагается штраф – 3000 дирхемов, что в переводе на рубли составляет около 60 тысяч рублей. Общественные места, такие как пляжи, торговые центры и общепит строго контролируются по заполнению. Количество человек в одном месте зависит от конкретного эмирата.

Согласно данным Tutu.ru, минимальная стоимость туров в Арабские Эмираты из Северной столицы на двоих от 7 до 12 ночей составляет в июне — от 55 тысяч рублей, для июля и августа цены на указанном ресурсе пока не установлены. В стоимость тура входит: перелет (с топливным сбором), проживание, трансфер, медицинская страховка и выбранное питание.

Болгария

Также у россиян есть возможность посетить Болгарию. Чтобы стать гостем страны, нужно на границе предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 72 часа до прилета. Также требуется тест на антитела, показателям которых не более 48 часов, либо сертификат о проведении вакцинации Sputnik V, сделанный за 14 дней до вылета, не раньше. Кроме того, можно предъявить справку о перенесенном коронавирусе. Визу можно оформить в визовых центрах, возобновивших свою работу в начале мая.

Карантинные меры сохраняются до конца мая, но летние террасы ресторанов, бассейны, кинотеатры и музеи уже принимают гостей с наполняемостью в 30%.

Стоимость туров пока устанавливается.

Армения

Границы Армении открыты для российских граждан. Попасть в страну можно при наличии отрицательных результатов ПЦР-тестов, сделанных не позже чем за 72 часа до перелета. Детям до 1 года тест проходить не нужно. Виза в Армению для россиян не требуется.

На всей территории страны карантин действует до 11 июля. Кафе, рестораны, отели и зоны отдыха работают в штатном режиме. Масочный режим не распространяется на зоны отдыха, на пляжи, прогулки в горах и лесах и подобных открытых территориях. Для посещения достопримечательностей и экскурсий маски обязательны. За выход на улицу без маски полагается штраф — 10000 драмов, что в рублях составляет примерно полторы тысячи рублей. Власти требуют соблюдать социальную дистанцию.

Цены на туры пока не установлены.

Молдавия

Авиасообщение с Молдавией полностью восстановлено.

Для посещения страны требуется результат отрицательного ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до прибытия. Исключение составляют дети до пяти лет и те, у кого имеются сертификаты вакцинации.

До 30 мая в Молдавии действует чрезвычайное положение и действует масочный режим. Торговые центры работают до 18:00, рынки — с 7:00 до 15:00. Рестораны и пабы принимают посетителей до 20:00, а после доступна доставка заказа на дом. Фестивали, выставки, специализированные сельскохозяйственные ярмарки и торговые мероприятия пока запрещены.

Туры в Молдавию на шесть ночей на двох человек с вылетом из Санкт-Петербурга составляет около 20 тысяч рублей. Данные предоставил ресурс Tripvariator.ru.

Куда можно попасть с пересадками?

Грузия, Черногория, Кения, Албания, ЮАР, Великобритания, Колумбия, Эквадор, Доминиканская республика, Мексика, Бразилия, Канада, Словения не имеют прямого авиасообщения в страну, но доступны для российских туристов.

Некоторые страны, например, Австрия и многие другие страны Еврозоны, доступны для россиян при уважительной причине: вид на жительство, студенческая или рабочая визы.

В Швейцарию, Венесуэлу, США и Южную Корею можно попасть только из Москвы.