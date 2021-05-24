Украинское жюри «Евровидения» предложило изменить правила из-за России

На Украине предложили не оценивать российских исполнителей на конкурсе «Евровидения», потому что давать оценку кому-то, кто представляет «страну-агрессора» – аморально.

Такой позиции придерживается член профессионального жюри Евровидения — 2021 от Украины Игорь Кондратюк, об это он написал в своей статье для «Обозревателя».

— Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора!, – написал он, подчеркнув отдельно, что независимо от вида соревнования будет видеть агрессора на последнем месте всегда.

— Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь), — написал Кондратюк.

Напомним, представитель России на Евровидении певица Манижа исполнила композицию Russian Woman. Она заняла десятое место. Представитель Украины оказался на пятом.

Победителем конкурса стала Италия.

Вам будет интересно Победителем Евровидения стала итальянская группа Måneskin Итальянская группа Måneskin с песней Zitti e Buoni стала победителем Международного конкурса Евровидение-2021, набрав 524 балла. Это первая победа Италии... 23.05.2021 261

Члены жюри от России и Украины не отдали ни балла представителям друг друга.