Ближайшей ночью температура в Ленобласти опустится до 0 градусов

Во вторник, 25 мая, в Ленобласти ожидается переменная облачность, сообщает ФГБУ “Северо-Западное УГМС”.

По прогнозам синоптиков, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +3…+8°C, на севере местами до 0°C, днем +12…+17°C, местами до +20°C. Ветер ночью западный слабый, днем переходящий к восточному, северо-восточному умеренный.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, каким будет лето. Температура воздуха почти на всей территории страны будет близка к норме или незначительно превысит ее.