В Мурино парень упал с высотки — фото

Автор: Александр Селиванов
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Парень скончался под окнами дома.

В Мурино парень упал с высотки - фото Россияне, Россия, происшествие, Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, Правоохранительные органы России, Правоохранительные органы Ленобласти, Мурино, Ленобласть, высоткиИсточник: vk.com/9kino.live
В Мурино парень упал с высотки - фото Россияне, Россия, происшествие, Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, Правоохранительные органы России, Правоохранительные органы Ленобласти, Мурино, Ленобласть, высоткиИсточник: vk.com/9kino.live
В Мурино парень упал с высотки - фото Россияне, Россия, происшествие, Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, Правоохранительные органы России, Правоохранительные органы Ленобласти, Мурино, Ленобласть, высоткиИсточник: vk.com/9kino.live

По информации сообщества Девяткино LIVE, 21-летний парень упал с многоэтажного дома по проспекту Авиаторов Балтики в Мурино.

— Сначала был крик мужской потом жуткий хлопок, подумала что стреляют, я аж пригнулась, — пишет одна из очевидцев произошедшего.

Парень скончался на месте происшествия от посуленных травм.

В настоящее время неизвестно, что послужило причиной трагедии.

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24.05.2021 51
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