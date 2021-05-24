В Мурино парень упал с высотки — фото

Парень скончался под окнами дома.

Источник: vk.com/9kino.live Источник: vk.com/9kino.live Источник: vk.com/9kino.live

По информации сообщества Девяткино LIVE, 21-летний парень упал с многоэтажного дома по проспекту Авиаторов Балтики в Мурино.

— Сначала был крик мужской потом жуткий хлопок, подумала что стреляют, я аж пригнулась, — пишет одна из очевидцев произошедшего.

Парень скончался на месте происшествия от посуленных травм.

В настоящее время неизвестно, что послужило причиной трагедии.