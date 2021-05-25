Врач предупредил россиян об уловках в аптеках

Россиян призвали не следовать советам фармацевтов в аптеках, а покупать «то, что доктор прописал».

По мнению врача-терапевта Алексея Хухрева, зачастую фармацевту бывает выгодно продать или больше лекарств, или более дорогой препарат с тем же действующим веществом. Медик не рекомендует доверять советам фармацевтов больше, чем назначениям лечащего врача.

«Он может не знать, какими мыслями врач руководствовался, прописывая конкретное лекарство. Когда фармацевт предлагает аналоги, он может предложить совершенно другое по смыслу. У меня такое мнение: в интересах пациента — брать то, что доктор прописал», — подчеркнул Хухрев.

При этом исключением могут быть случаи, когда предлагают купить препараты-дженерики. Отправляясь в аптеку стоит заранее поинтересоваться, какие дженерики есть у необходимого вам препарата.

Ранее мы сообщали, что в этом году в Ленобласти замедлился рост цен на лекарства.