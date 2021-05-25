На вокзале в Луге двое ограбили спящую женщину

В Лужском районе Ленобласти полиция задержала двух местных жителей, подозреваемых в краже на железнодорожном вокзале Луги.
Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО, двое мужчин 30 и 32 лет заметили в зале ожидания уснувшую женщину. Пока один обчищал ее карманы, второй контролировал ситуацию вокруг. Они забрали телефон у пассажирки и скрылись.
Возбуждено уголовное дело. Известно, что один из них уже четыре раза был судим за аналогичные преступления. Подозреваемые отпущены под обязательства о явке.
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24.05.2021 158