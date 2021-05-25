Инцидент произошел вчера утром, 24 мая, на станции «Лиговский проспект» в Петербурге.
Как ранее ivbg.ru сообщал, на рельсах оказался 16-летний подросток, он был извлечен из-под поезда и передан врачам. Юноша находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.
Действия человека попали на запись камеры. На видео видно, что юноша шагнул вперед, когда увидел едущий поезд. Особо впечатлительным не смотреть!
Вам будет интересно
Пенсионер остался жив, его госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Инцидент произошел 23 мая у железнодорожной платформы "63 километр" на перегоне...
24.05.2021 111