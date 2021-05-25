Инцидент произошел вчера утром, 24 мая, на станции «Лиговский проспект» в Петербурге.

Как ранее ivbg.ru сообщал, на рельсах оказался 16-летний подросток, он был извлечен из-под поезда и передан врачам. Юноша находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

Действия человека попали на запись камеры. На видео видно, что юноша шагнул вперед, когда увидел едущий поезд. Особо впечатлительным не смотреть!