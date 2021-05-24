Пенсионер остался жив, его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Инцидент произошел 23 мая у железнодорожной платформы «63 километр» на перегоне «Мга — Назия» в Кировском районе Ленобласти. 75-летний мужчина переходил ж/д пути в неустановленном для этого месте. Он не заметил приближающегося товарного поезда, хотя машинист несколько раз подавал сигналы и применил экстренное торможение.

На прошлой неделе аналогичный случай произошел на перегоне «Броневая — электричка сбила пенсионерку. Женщина осталась жива, ее госпитализировали с различными травмами.