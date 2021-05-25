В Ленобласти стали быстрее выявлять рак кожи

О том, что в регионе стали реже сталкиваются с меланомой на последних стадиях, рассказал заведующий отделением Ленинградского областного клинического онкологического диспансера Максим Зинькевич.

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Специалист отметил, что в 2009 году 30-31% от общего числа продиагностированных случаев рака кожи определялись на 3 и 4 стадиях. На момент подготовки публикации их число составляет 18%.

Улучшение связано в том числе и с благоразумием граждан, которые стали чаще обращаться к специалистам. Этому в свою очередь поспособствовало увеличение центров амбулаторной онкологической помощи. В Ленинградской области их пять: в Кузьмолово, Выборге, Гатчине, Тихвине и Кингисеппе.