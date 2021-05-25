Автомобиль за 2 миллиона рублей угнали в Сосновом Бору

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 24 мая в полицию Соснового Бора обратилась 44-летняя директор бухгалтерской компании.

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25.05.2021 117

Злоумышленники угнали принадлежащий ее 49-летнему супругу бежевый Hyundai Santa Fe. Автомобиль был припаркован возле дома на улице Красных Фортов. Материальный ущерб автовладельцев составил около 2 миллионов рублей.

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

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