С базы отдыха у деревни Великий Двор украли квадроцикл и инструменты на 950 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, 24 мая в полицию Подпорожского района обратились сотрудники базы отдыха «Дальние дачи», расположенной возле деревни Великий Двор.

Воры угнали с территории комплекса желтый квадроцикл Bombardier, а также украли лодочный мотор Mercury, болгарку и компрессор. Материальный ущерб составил 950 тысяч рублей.

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Квадроцикл стоял на открытом воздухе, а мотор и инструменты находились в ангаре. Воров мог навести кто-то из местных жителей.