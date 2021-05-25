С базы отдыха у деревни Великий Двор украли квадроцикл и инструменты на 950 тысяч рублей

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 24 мая в полицию Подпорожского района обратились сотрудники базы отдыха «Дальние дачи», расположенной возле деревни Великий Двор.   

Великий Двор
Фото: база отдыха «Дальние дачи»

Воры угнали с территории комплекса желтый квадроцикл Bombardier, а также украли лодочный мотор Mercury, болгарку и компрессор. Материальный ущерб составил 950 тысяч рублей.

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25.05.2021 64

Квадроцикл стоял на открытом воздухе, а мотор и инструменты находились в ангаре. Воров мог навести кто-то из местных жителей.

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