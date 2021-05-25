Отели и гостиницы Крыма забронированы на 90%

Отели в Республике Крым, работающие в правовом поле России, уже забронированы на 90% на весь летний период. Об этом рассказал вице-президент Всероссийской ассоциации гостеприимства Алексей Волков.

— Несмотря на рост цен, номера в легальных средствах размещения в Крыму раскуплены. В объектах размещения Крыма на лето выкуплено 90% номеров, — цитируют «Вести Крым» Волкова.

Напомним, ранее сообщалось, что Крым этим летом ожидает шесть миллионов туристов.