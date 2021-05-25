Саммит ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в Европу

Новые санкции в отношении Белоруссии в ответ на незапланированную посадку гражданского самолета компании Ryanair в Минске наложили лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе, 25 мая сообщает Polska Radio.

По информации ресурса, на саммите было согласовано закрытие воздушного пространства ЕС для белорусских авиакомпаний. Также участники саммита призвали Совет ЕС расширить санкционный список физических лиц и организаций Белоруссии.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен санкции коснутся в том числе компаний, а также субъектов белорусской экономики.

Напомним, гражданский самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

После посадки в Минске под стражу был взят, летевший в Вильнюс белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

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Ряд государств осудили действия Белоруссии, обвинив власти в нарушении международного права, воздушном пиратстве и государственном терроризме.