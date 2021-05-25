В рамках акции «Сад памяти» в Ломоносовском районе высадили 50 саженцев деревьев

Руководитель движения «Волонтеры Победы», член Президиума Генсовета «Единой России» Ольга Амельченкова и глава Ломоносовского района Виктор Иванов совместно с Волонтерами Победы, Юнармией и Российскими студенческими отрядами приняли участие в Международной акции «Сад памяти».

В рамках акции на территории Новогореловской общеобразовательной школы в Ломоносовском районе высажены 50 саженцев хвойных деревьев. Учебное заведение будет открыто в будущем учебном году. Сейчас же саженцы были высажены выпускниками соседней школы и родителями будущих первоклассников.

«В 1941 году многие выпускники школ брали оружие в руки и уходили на фронт защищать нашу страну. Поэтому важно показать современным школьникам, что 80 лет назад молодые люди в их возрасте вступали во взрослую жизнь совершенно по-другому», – рассказала Ольга Амельченкова

Акция «Сад памяти» появилась в 2020 году по инициативе Всероссийского движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы. В ней приняли участие более 1 млн учащихся и их родителей.

«Это новая традиция, которая будет передаваться из поколения в поколение», – заключила Ольга Амельченкова

По поручению президента России акция стала ежегодной.