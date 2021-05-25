В рамках акции «Сад памяти» в Ломоносовском районе высадили 50 саженцев деревьев

Руководитель движения «Волонтеры Победы», член Президиума Генсовета «Единой России» Ольга Амельченкова и глава Ломоносовского района Виктор Иванов совместно с Волонтерами Победы, Юнармией и Российскими студенческими отрядами приняли участие в Международной акции «Сад памяти».
В рамках акции на территории Новогореловской общеобразовательной школы в Ломоносовском районе высажены 50 саженцев хвойных деревьев. Учебное заведение будет открыто в будущем учебном году. Сейчас же саженцы были высажены выпускниками соседней школы и родителями будущих первоклассников.
Акция «Сад памяти» появилась в 2020 году по инициативе Всероссийского движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы. В ней приняли участие более 1 млн учащихся и их родителей.
По поручению президента России акция стала ежегодной.