В рамках акции «Сад памяти» в Ломоносовском районе высадили 50 саженцев деревьев

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Руководитель движения «Волонтеры Победы», член Президиума Генсовета «Единой России» Ольга Амельченкова и глава Ломоносовского района Виктор Иванов совместно с Волонтерами Победы, Юнармией и Российскими студенческими отрядами приняли участие в Международной акции «Сад памяти».

0xjONf_cxog

В рамках акции на территории Новогореловской общеобразовательной школы в Ломоносовском районе высажены 50 саженцев хвойных деревьев. Учебное заведение будет открыто в будущем учебном году. Сейчас же саженцы были высажены выпускниками соседней школы и родителями будущих первоклассников.

GwcTkC6YUmw

«В 1941 году многие выпускники школ брали оружие в руки и уходили на фронт защищать нашу страну. Поэтому важно показать современным школьникам, что 80 лет назад молодые люди в их возрасте вступали во взрослую жизнь совершенно по-другому», – рассказала Ольга Амельченкова

Акция «Сад памяти» появилась в 2020 году по инициативе Всероссийского движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы. В ней приняли участие более 1 млн учащихся и их родителей.

AKTqXXMQRWM

«Это новая традиция, которая будет передаваться из поколения в поколение», – заключила Ольга Амельченкова

По поручению президента России акция стала ежегодной.

Вам будет интересно
В рамках акции «Сад памяти» в Ломоносовском районе высадили 50 саженцев деревьев Сад памяти, Ломоносовский район, Ленинградская область, Волонтеры Победы
Как проходит выставка"Хроники мультреализма" в Выборге - фоторепортаж
С 10 мая по 20 июля на бывшем заводе по производству детских колясок по набережной 40-летия ВЛКСМ, 5, где сейчас...
25.05.2021 29
Автор