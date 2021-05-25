С 10 мая по 20 июля на бывшем заводе по производству детских колясок по набережной 40-летия ВЛКСМ, 5, где сейчас располагается Центр Современного Искусства, проходит уникальная выставка «Хроники мультреализма». Главные темы экспозиции — ирония и сарказм. Свои работы представили резиденты санкт-петербургской галереи «Свиное рыло», так называемые «Колдовские художники». Как проходит выставка и чем она интересна, рассказываем в нашем фоторепортаже.

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В рамках выставки состоялось два концерта. Для гостей мероприятия выступили группа «НОМ» — 10 мая и музыкальный колектив «Громыка» — 15 мая. Также в Центре Современного Искусства прошло несколько мастер-классов, посвященных тематике экспозиции.

Первые два проводили участники выставки — Николай Копейкин и Николай Васильев, делясь своим опытом и раскрывания некоторые свои секреты мастерства. Последние на сегодняшний день творческое занятие провела художница Алина Путятична «Рисуем как Вася Ложкин». Отметим, что Василий Ложкин один из участников выставки «Хроники мультреализма».

Что за направление «Мультреализм» и как оно появилось?

Термин «Мультреализм» в изобразительное искусство ввела группа художников, именующие себя «Колдовские художники» или сокращенно — «КОЛХУи», созданная в 2002 году Николаем Копейкиным, Андреем Кагадеевым и Владимиром Медведевым.

Помимо художественных творений, «КОЛХУи» занимаются музыкальной деятельностью — группа «НОМ», кинематографическим искусством — проект «НОМФИЛЬМ», а также литературой — поэзия и проза. Отметим, что посетителям выставки также предложен видеопоказ художественных фильмов и клипов проекта «НОМФИЛЬМ».

В 2016 году «Колдовские художники» открыли свободное для посещений выставочное пространство «Галерея Свиное рыло».

«Художественная секта» известна не только в Петербурге, но и за границей. С момента создания участники провели множество выставок как в России, так и в Европе. С 2002 по 2010 многие люди смогли ознакомиться с творчеством «Колдовских художников» в ходе проведения более 100 передвижных выставок.

Художественные работы отличаются сарказмом и иронией как над миром в целом, так и над отдельными категориями людей. Некоторые работы вызывают улыбку, некоторые настолько «глубоки», что сложно описать свое восприятие. Как говорят сами «КОЛХУи», в своих работах они «драматизируют идиотизм и идиотизируют драматизм».



Николай Копейкин является одной из ключевых фигур «Художественной секты» — основатель движения, кинорежиссер студии «НОМФИЛЬМ» и участник группы «НОМ». Его работы можно встретить в Третьяковской галерее, Русском музее и музее современного искусства «Эрарта».

Другие участники выставки

Кроме «Колдовских художников» в экспозиции выставки свои работы представило женское крыло арт-объединения под названием «Стальное вымя», а также художники, разделяющие их идеологию и объединенные в «Союз Свиного Рыла».

Общий художественный состав

В выставке участвуют художники: Николай Васильев, Николай Копейкин, Василий Ложкин, Павлик Лемтыбож, Андрей Кагадеев, Кирилл Миллер, Михаил Гавричков, Василий Голубев, Михаил Рубцов, Владимир Медведев, Андрей Люблинский, Виктор Пузо, Алексей Хацкевич, Евгений Бутенко, Евгений Родионов, Юляша Срульнег, Алина Копейкина, Елизавета Бенк.

По словам организатора выставки Филиппа Аветисова, «Колдовские художники» — одно из самых самобытных явлений в русской художественной жизни последних двух десятилетий. В каком-то смысле это один из символов нашей эпохи, и символ этот живой и саморазвивающийся. Это не просто группа художников, объединенных общими эстетическими или этическими представлениями, это художественная секта, и круг ее только растет.

«Выставка «Колдовские художники в Выборге», проходящая на территории Выборгского Центра Современного Искусства — настоящий культурный десант, когда мы видим, что влиятельная длань этого художественного сообщества распространяется до самых границ России», — подытожил Филипп Аветисов.

Добавим, что сейчас в официальной группе в ВКонтакте Центра Современного Искусства и еще нескольких выборгских пабликах проходит розыгрыш билетов. Стоимость входа — 400 рублей.