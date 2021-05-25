Новое слово в словаре малочисленных народов: как звучит красота на вепсском, ижорском и водском языках

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области сообщил о пополнении словаря коренных малочисленных народов.

Новое слово – «красота».

«Что такое красота и как ее распознать спорят философы, художники, писатели и другие деятели искусств. Ей уделяют важное место во многих сферах, будь то обычное жилище, средство транспорта или общественное пространство», – написали в сотрудники МСУ

Вот как будет звучать слово «красота» на вепсском, ижорском и водском языках: