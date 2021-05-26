В Госдуму внесли законопроект о включении прививок от Covid-19 в национальный календарь

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от коронавируса национальный календарь профилактических прививок.

Предлагается внести поправки в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В дополнение к уже имеющимся в нацкалендаре прививкам от кори, гепатита В, коклюша, краснухи, полиомиелита и других предлагается добавить и вакцинацию от COVID-19.

Если закон примут, то вакцинация врачей и учителей станет обязательной.

Тем временем первый российский регион — Якутия — ввел обязательную вакцинацию от COVID-19. Свое решение власти объяснили напряженной эпидситуацией. Сотрудников, «необоснованно отказавшихся» от вакцинации, отстранят от работы.