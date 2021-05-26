Посмотрите на фото — может, узнаете: четырех пропавших детей из Ленобласти и Петербурга до сих пор не нашли

Ранее ivbg.ru сообщал, что с начала года в поисковый отряд «Лиза Алерт» поступило 186 сообщений о пропаже детей. Найти живыми удалось 179, пропавшими без вести остаются четверо.

Посмотрите внимательно, может быть, вы узнаете кого-нибудь из “потеряшек”.

Волонтеры добавляют, что находят «потеряшек» в 95% случаев, если заявка на поиск поступила в течение суток, в 70% — на вторые сутки и в 50% — на третьи сутки и более.

Напомним, до 31 мая в Парке «Озеро Долгое» открылась выставка, в экспозиции которой будет представлено пять самых частых историй, которые приводят к пропаже и гибели детей.