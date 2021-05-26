В Петербурге планируют построить второй по высоте небоскреб в мире — видео

На берегу Финского залива в Петербурге может появиться еще один небоскреб высотой 703 метра — «Лахта Центр 2». Он станет вторым по высоте зданием в мире.

Башня будет похожа на спираль, а на уровне в 590 метров появится обзорная площадка, которая станет самой высотной в мире. Также будет побит рекорд по высоте верхнего эксплуатируемого этажа.

Архитектурная концепция небоскреба «Лахта Центр – 2» представили во время заседания межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Петербургом и «Газпромом».

Добавим, высота «Лахта Центр» — 462 м. Башня стала самым высоким небоскребом Европы.