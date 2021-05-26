На участке трассы М-11 в Ленобласти можно будет разгоняться до 130 км/ч

В июне на двух участках трассы М-11 «Нева», связывающей Москву и Петербург, планируют повысить скоростной режим.

Так, на отрезках трассы с 546-го по 680-й км в Новгородской, Ленинградской областях и Петербурге, а также с 59-го по 146-й км в Московской и Тверской областях можно будет ехать со скоростью 130 км/ч. Таким образом, с такой скоростью можно будет проехать 571 километр, учитывая отрезки, где уже действует такой режим, сообщает “Автодор”.

Напомним, сегодня, 26 мая, из-за дорожных работ на девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.