В Ленобласти попались закладчики МДМА

Задержанными оказались двое петербуржцев.
По информации правоохранительных органов, закладчиков задержали полицейские при патрулировании лесополосы во Всеволожском районе.
Сотрудники полиции заметили припаркованный автомобиль BMW X5 с двумя мужчина внутри. В машине полицейские обнаружили два пакета с амфетамином массой 1,25 грамма.
В настоящее время мужчины задержаны. Возбуждено уголовное дело.
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22.05.2021 356