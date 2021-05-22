Пенсионерку из Ленобласти поймали почти с килограммом наркотиков

Женщина транспортировала запрещенные вещества из Петербурга в Новосибирск, где их должны были продавать через тайники-закладки.

Именно на железнодорожном вокзале Новосибирска и задержали 64-летнюю жительницу Ленобласти. В ее вещах правоохранители нашли хозяйственные перчатки, плотно набитые порошкообразным веществом белого цвета. Позже выяснилось, что с собой она везла более 800 граммов наркотика.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Возбуждено уголовное дело. Пенсионерке грозит пожизненный срок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.