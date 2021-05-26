Нелегальный рынок онлайн-продажи табака превысил 500 млн рублей

Мошенники подделывают 200 известных брендов производителей и марок сигарет.
Объем онлайн-рынка нелегального табака и электронных сигарет в 2020 году превысил 500 млн руб. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование компании Group-IB.
Ущерб, нанесенный официальным производителям и бюджету в форме недополученных прибыли, налогов за акцизный сбор и НДС достиг 1,1 млрд руб.
Отмечается, что самым популярным товаром в интернете в 2020 году были классические сигареты. Так, их онлайн-продажи занимают 73,6% «черного» рынка, на табачные стики — 25,1%, а на электронные сигареты — 1,3%.
В общем Group-IB обнаружила в сети более 700 сайтов с нелегальной продажей табачной продукции. Известно, что из них оригинальной продукцией торговали только 84 ресурса, а большая часть сайтов принадлежала курьерским службам по доставке продуктов.