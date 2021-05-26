Россияне открывают электронные письма мошенников из жадности и любопытства

Как сообщает РИА «Новости», чаще всего открывают электронные письма мошенников из-за жажды быстро разбогатеть, желания «бесплатных удовольствий» и из любопытства.

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Желание быстрых денег и бесплатных удовольствий оказалось самыми популярными мотивациями открытия мошеннических писем. Ссылки в письмах с таким посылом открывают 45% потенциальных жертв. Следующим в рейтинге идет любопытство, которое заставляет 39% получателей кликнуть по вредоносной ссылке.

Далее среди мотивов открытия мошеннических писем идут указание на срочный характер сообщения (38%), а потом – страх (35%).