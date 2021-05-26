У жительницы поселка Рассвет угнали иномарку за 2,5 млн рублей

По информации ivbg.ru, 25 мая в полицию Лодейнопольского района обратилась 49-летняя жительница поселка Рассвет.
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