У жительницы поселка Рассвет угнали иномарку за 2,5 млн рублей

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 25 мая в полицию Лодейнопольского района обратилась 49-летняя жительница поселка Рассвет.

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26.05.2021 114

Ночью у женщины угнали оранжевый Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска. Материальный ущерб автовладелицы составил 2,5 млн рублей.

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