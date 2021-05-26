РЖД предложили повысить тарифы из-за роста цен на стройматериалы

Таким образом в компании хотят компенсировать растущие затраты на расширение БАМа и Транссиба.
В РЖД предложили ввести надбавки для отдельных грузов или же проиндексировать тарифы для всей сети. Такие предложения содержатся в презентации, подготовленной к совещанию у первого вице-премьера и председателя совета директоров РЖД Андрея Белоусова. Совещание состоялось 21 мая. Об этом пишет РБК.
Среди вариантов — ввести надбавки либо именно для пользователей именно БАМа и Транссиба, либо для всех грузоотправителей, либо же — для всех экспортеров. Эти сценарии призваны компенсировать затраты на модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Эти затраты растут из-за удорожания строительных материалов.
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