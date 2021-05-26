Дачный сезон уже в разгаре, но скоро начнется глобальный отпускной сезон, и многие, наверняка, предпочтут отправиться на дачу. В нынешнее время пригородные дома стали не только областью бесконечного посева, но и местом, куда едут для морального отдыха перед новым прыжком в трудовые будни. Редакция ivbg.ru делится интересными идеями, которые превратят пребывание на даче в сказку.

Переобустройство дачного участка

Палеты в обычном виде, либо перекрашенные в любимые, желательно, яркие цвета станут отличным решением для посиделок во дворе или на веранде в период белых ночей.

Если участок небольшой, то стоит задуматься о «вертикальном саде». Он разместит все ваши любимые растения и выполнит роль функционального декора. «Вертикальный сад», кстати, тоже можно сделать из палет.

Также полезным приобретением будет гамак. Подвесная койка станет не только местом, где можно вздремнуть на свежем воздухе, но и пространством, вызывающим желание помечтать или прочитать книги, отложенные «в долгий ящик». Дети тоже неравнодушны к гамакам и с радостью построят там дом или придумают иные способы для развлечения. Отметим, что для тех, кто предпочитает «уединяться» от насекомых, есть специальные гамаки-коканы.

Кроме того, на участке можно создать иллюзию пересохшего водного ручья: изгибы выложить своими руками из гальки, мелких и крупных камней или цветной каменной крошки. Этот декоративный элемент будет непременно радовать ваши глаза и не затрачивает много времени на исполнение.

Просмотр фильмов под открытым небом

Устроить площадку для кинопросмотров совсем не сложно. Вам понадобятся: флешка с фильмами, либо скоростной интернет на гаджете, проектор и фон. В настоящее время купить проектор не проблема — оптимальные цены и возможность выбора делают свое дело. Кроме наличия проектора, понадобится фон. Для его создания необходимо повесить между деревьев обычную белую простынь или воспользоваться белой стеной. Гирлянды, развешанные в зоне просмотра фильмов создадут нужную атмосферу. Дополнят картину удобные сидушки, подушки, заранее приготовленная вкусная еда и напитки.

Озеленение участка

Сейчас становится популярным наличие на дачном участке круглогодичных зеленых растений: можжевельник, рододендрон, вереск, камелия и туя. Их отличает то, что они избавляются от листьев и иголок постепенно, не теряя презентабельного вида. Выбрать нужное растение и купить поможет питомник, который есть в каждом городе.

Посадочные эксперименты

Бывает так, что какое-то растение или овощ уже приелся, так почему бы не посадить что-то новое и интересное? Попробуйте, например, высадить мангольд, который является «близким родственником» свеклы. Только съедобны у него листья и стебли, а не корнеплод. В нем содержится большое количество провитамина А и витамина С, множество минеральных и белковых веществ, положительно влияющих на сердечно-сосудистую систему человека, а также полезных для профилактики склероза. Начинать высаживать растение можно уже в мае, а собирать через 40-60 дней.

Не бойтесь посадочных экспериментов! Они откроют для вас не только новые сорта растений, но и подарят другие вкусовые ощущения.